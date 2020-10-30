Участник передачи "Судьба человека" назвал Корчевникова "инвалидом"

Корчевников простил артиста, который вёл себя по-хамски.

Бестактный гость программы "Судьба человека" пренебрежительно отнёсся к рекомендации сотрудников программы, которые просили его громче говорить с ведущим, который испытывает проблемы со слухом.

Артист не внял просьбам и позволил себе сказать, что не понимает, зачем его позвали на передачу, "которую ведёт инвалид".

Несмотря на такой недостойный выпад, гостю разрешили продолжить участие в съёмках, за которые ему выплатили солидный гонорар.

Проблемы с органами слуха у Бориса Корчевникова возникли после перенесенной операции на мозге по удалению доброкачественной опухоли. Реабилитация тележурналиста длилась долго. За этот период Борис прибавил в весе.

Ведущий сейчас испытывает трудности в работе, так как не слышит ответы приглашённых гостей. Выручает тележурналиста планшет, на который ему передают смысл диалога. Коллеги во всём поддерживают молодого человека.