Корчевников простил артиста, который вёл себя по-хамски.
Бестактный гость программы "Судьба человека" пренебрежительно отнёсся к рекомендации сотрудников программы, которые просили его громче говорить с ведущим, который испытывает проблемы со слухом.
Артист не внял просьбам и позволил себе сказать, что не понимает, зачем его позвали на передачу, "которую ведёт инвалид".
Несмотря на такой недостойный выпад, гостю разрешили продолжить участие в съёмках, за которые ему выплатили солидный гонорар.
Проблемы с органами слуха у Бориса Корчевникова возникли после перенесенной операции на мозге по удалению доброкачественной опухоли. Реабилитация тележурналиста длилась долго. За этот период Борис прибавил в весе.
Ведущий сейчас испытывает трудности в работе, так как не слышит ответы приглашённых гостей. Выручает тележурналиста планшет, на который ему передают смысл диалога. Коллеги во всём поддерживают молодого человека.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.