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Александр Градский рассказал, могут ли скандалы погубить шоу "Голос"

Экс-судья шоу "Голос" Александр Градский уверен, что вся шумиха вокруг рейтингового шоу является ничем иным как искусственным созданием информационного повода.

Александр Градский рассказал, могут ли скандалы погубить шоу "Голос"

Недоверие публики вызывают случаи, когда на проекте с триумфом появляются дети звёзд. По мнению многих зрителей проекта, дочки и сыночки известных людей побеждают про протекции влиятельных родственников. В блате обвинили дочку певицы Алсу и дочку ведущего Перового канала Романа Будникова.

Вы берёте высосанный из пальца факт и надуваете его, как шарик, подавая в виде информационного события", — заявил он.
По словам музыканта, он видит в волнах общественного возмущения — нормальное для демократического общества явление.

Представители Первого канала ранее заявляли, что намерены судиться с теми, кто очерняет репутацию проекта неподтверждёнными домыслами.

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