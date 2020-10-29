Александр Градский рассказал, могут ли скандалы погубить шоу "Голос"

Экс-судья шоу "Голос" Александр Градский уверен, что вся шумиха вокруг рейтингового шоу является ничем иным как искусственным созданием информационного повода.

Недоверие публики вызывают случаи, когда на проекте с триумфом появляются дети звёзд. По мнению многих зрителей проекта, дочки и сыночки известных людей побеждают про протекции влиятельных родственников. В блате обвинили дочку певицы Алсу и дочку ведущего Перового канала Романа Будникова.

Вы берёте высосанный из пальца факт и надуваете его, как шарик, подавая в виде информационного события", — заявил он.

По словам музыканта, он видит в волнах общественного возмущения — нормальное для демократического общества явление.

Представители Первого канала ранее заявляли, что намерены судиться с теми, кто очерняет репутацию проекта неподтверждёнными домыслами.