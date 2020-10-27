Брат Бориса Моисеева заявил о пропаже певца

Борис Моисеев не выходит на связь со своим братом Марксом с апреля текущего года. Родственник певца подозревает, что его брата уже может не быть в живых

"Бориса вообще нет, он пропал! Может быть, его в живых уже нет… После 22 апреля нет никакой информации, мы не можем дозвониться. Горох мне ничего не говорит, потому что просто-напросто не подымает трубку", — утверждает Маркс.

Напомним, в последнее время все заявления от имени артиста делал его концертный директор Сергей Горох.