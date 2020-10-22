"Он бил меня по голове". Жена рэпера Серёги рассказала об избиениях

Модель Полина Ололо рассказала, что рэпер сильно её избил, забрал у неё двух детей и исчез из её жизни.

Ололо пояснила, что первые годы совместной жизни Серёга (настоящее имя Сергей Пархоменко) был заботливым и внимательным супругом.

Мужа словно подменили, по словам Полины, когда он стал её ревновать. Подозрения в изменах превратили любимого супруга в агрессивного человека.

Напрасно женщина клялась мужу в верности. Ололо рассказала, что перед тем, как забрать детей, он жестоко её избил.

"Не знаю, сколько раз теряла сознание, он бил меня по голове. Я просто лежала и кричала", — рассказала женщина.

Полина также объяснила, что Серёга выкинул её на улицу, забрал телефон и настроил детей против неё.

Ололо пожаловалась, что несколько лет ищет встречи с сыновьями, однако Пархоменко препятствует тому, чтобы дети виделись с матерью. Отстаивать свои права Полина собирается в суде.

Ранее "Правда.Ру писала, что Давид Манукян попал в больницу после ссоры с рэпером Серёгой.