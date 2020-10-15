Актёр удивляет своих поклонников не только артистизмом, но и спортивными талантами.
В своём аккаунте в Instagram он поделился фотографиями с мотоциклом. Как оказалось, за рулём байка Евгений ездит уже не первый год и наработал необходимый опыт.
"Закрываю свой 4 мотосезон, по этому поводу запилили зачётные фотки с @bolodia_moto", — немногословно прокомментировал собственный пост Пронин.
Глядя на новые фото, у большинства подписчиков возник вопрос, и когда он только всё успевает? Ведь у Евгения очень плотный рабочий график, помимо съёмок он принимает участие в "Ледниковом периоде".
"Женя, ты гений, успеваешь везде!!!" — выразили своё восхищение его поклонники.
19-летняя дочь актёра выбрала себе необычный никнейм в социальных сетях.