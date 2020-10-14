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Овсиенко предоставила фотоотчёт, где видно, что муж её не бьёт

Овсиенко поделилась фотографиями, на которых у них с мужем любовь и идиллия.

Овсиенко предоставила фотоотчёт, где видно, что муж её не бьёт

СМИ сотрясали слухи о бедственном положении звезды 90-х Татьяны Овсиенко. Знакомые певицы рассказывали страшные истории о том, что супруг с криминальным прошлым превратил жизнь певицы в ад. Делались предположения о том, что супруг Татьяны спаивает и избивает исполнительницу.

Спустя некоторое время Овсиенко ответила на слухи, заявив, что у неё все в порядке. Певица пошутила, что, возможно, шумиха вокруг ее персоны послужит поводом к тому, что её вспомнят и снова начнут приглашать выступать на корпоративах.

Чтобы не быть голословной, Овсиенко выложила в Instagram фото с отдыха в Ялте, где они сейчас отдыхают с мужем. На фото супруги выглядят счастливыми и беззаботными.

Свидетелем своего благополучия Татьяна сделала свою близкую подругу Оксану Брауде.

"За розовым морем, на синем побережье…". Несколько лет знакома с Татьяной Овсиенко и ее любимым. Из-за пандемии не виделись более полугода. Я была шокирована слухами, заполонившими Интернет о том, что Александр избивает Татьяну. Вчера, побывав у них в гостях, я в очередной раз любовалась этой прекрасной парой и радовалась их бережному отношению друг к другу", — уверила Брауде обеспокоенных поклонников певицы.

 
 
 
 
 
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#Repost with @make_repost ・・・ «За розовым морем, на синем побережье...» Несколько лет знакома с Татьяной Овсиенко и ее любимым. Из-за пандемии не виделись больше чем пол года... и я была шокирована слухам, заполонившим интернет, о том, что Александр избивает Татьяну... Вчера, побывав у них в гостях я в очередной раз любовалась этой прекрасной парой и их бережному отношению друг к другу... #ялта #эстрада #россиямузыка #музыкальныеклипы #скандальныеновости #скандальныйроман

Публикация от Татьяна Овсиенко (@tatiana_ovsienko_)

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