Овсиенко предоставила фотоотчёт, где видно, что муж её не бьёт

Овсиенко поделилась фотографиями, на которых у них с мужем любовь и идиллия.

СМИ сотрясали слухи о бедственном положении звезды 90-х Татьяны Овсиенко. Знакомые певицы рассказывали страшные истории о том, что супруг с криминальным прошлым превратил жизнь певицы в ад. Делались предположения о том, что супруг Татьяны спаивает и избивает исполнительницу.

Спустя некоторое время Овсиенко ответила на слухи, заявив, что у неё все в порядке. Певица пошутила, что, возможно, шумиха вокруг ее персоны послужит поводом к тому, что её вспомнят и снова начнут приглашать выступать на корпоративах.

Чтобы не быть голословной, Овсиенко выложила в Instagram фото с отдыха в Ялте, где они сейчас отдыхают с мужем. На фото супруги выглядят счастливыми и беззаботными.

Свидетелем своего благополучия Татьяна сделала свою близкую подругу Оксану Брауде.