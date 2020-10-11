Сергей Жуков снял клип о жизни инвалидов

Сергей Жуков поделился кадрами из нового клипа.

Сергей Жуков призвал делать добрые поступки.

Певец снял совместный клип на песню "Москва слезам не верит" с Артиком и Асти.

Ролик необычен тем, что состоит из нескольких историй, которые объединены общей темой.

"В своем клипе мы рассказываем несколько небольших историй, складывающихся в цепочку маленьких добрых дел, которые каждый из нас может делать ежедневно для тех, кто оказывается рядом", — отметил Сергей.

Сюжет клипа рассказывает о парнишке, который мечтает играть в баскетбол, но не может исполнить свою мечту из-за того, что прикован к инвалидному креслу. В клипе музыканты помогли парню. С помощью Артика мальчик смог принять участие в баскетбольном матче.

Певец призвал своих подписчиков быть внимательными к тем, кому требуется помощь и не скупиться на добрые дела.