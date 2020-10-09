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Актёр Маколей Калкин надел "содранную кожу молодого себя"

Звезда комедии "Один дома" поддержал масочный режим остроумным способом.

Калкин повторил знаменитый жест из культового фильма "Один дома". Актёр не мог пройти мимо маски, на которой изображён его знаменитый крик после нанесения на лицо пены для бритья.

Звезда культового кино примерил на себя необычный защитный аксессуар и сопроводил свою фотографию забавным комментарием.

"Надеваю содранную кожу молодого себя, чтобы защититься от COVID-19. Не забывайте и вы носить маски, ребятки", — пошутил актёр.

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