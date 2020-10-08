Героем нового сезона шоу "Холостяк" станет разведённый шоумен

Стало известно, за кого будут бороться обольстительные красотки в новом сезоне шоу "Холостяк".

На этот раз вереница невест будет завоевывать сердце рэпера Тимура Юнусова, известного под сценическим псевдонимом Тимати.

Продюсерам шоу показалось мало, что из-за Тимати "ломают копья" его бывшие возлюбленные.

Еще недавно интернет-СМИ рассказывали о конфликте бывшей супруги Тимати Анастасии Решетовой с его любовницей Алёной Шишковой.

Градус конкуренции вокруг Тимати решили повысить, стравив между собой сразу 25 девушек.

"Татарская кровь Тимура Ильдаровича должна возликовать. Намечается что-то вроде гарема", — острят интернет-пользователи.

Честь стать "холостяком" прочили резиденту Comedy Club Гарику Харламову и блогеру Гусейну Гасанову. Однако пальму первенства отдали все же Тимати.

Поклонники певца смогут увидеть рэпера в новой для него роли весной следующего года. В настоящий момент идёт отбор потенциальных избранниц Тимура Юнусова.