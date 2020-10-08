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Героем нового сезона шоу "Холостяк" станет разведённый шоумен

Стало известно, за кого будут бороться обольстительные красотки в новом сезоне шоу "Холостяк".

Героем нового сезона шоу "Холостяк" станет разведённый шоумен

На этот раз вереница невест будет завоевывать сердце рэпера Тимура Юнусова, известного под сценическим псевдонимом Тимати.

Продюсерам шоу показалось мало, что из-за Тимати "ломают копья" его бывшие возлюбленные.

Еще недавно интернет-СМИ рассказывали о конфликте бывшей супруги Тимати Анастасии Решетовой с его любовницей Алёной Шишковой.

Градус конкуренции вокруг Тимати решили повысить, стравив между собой сразу 25 девушек.

"Татарская кровь Тимура Ильдаровича должна возликовать. Намечается что-то вроде гарема", — острят интернет-пользователи.

Честь стать "холостяком" прочили резиденту Comedy Club Гарику Харламову и блогеру Гусейну Гасанову. Однако пальму первенства отдали все же Тимати.

Поклонники певца смогут увидеть рэпера в новой для него роли весной следующего года. В настоящий момент идёт отбор потенциальных избранниц Тимура Юнусова.

 

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