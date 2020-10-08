Андрей Григорьев-Апполонов отреагировал на слухи о внебрачном ребёнке

В программе "Судьба человека" Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о своём "внебрачном ребёнке".

Один из самых ярких участников группы "Иванушки International" назвал девушку, распространяющую о нём слухи, очень способной девицей.

Андрей рассказал, что очередная "шибанутая" поклонница взяла на себя роль матери его ребёнка. Девушка не устаёт рассказывать всем подробности из жизни артиста и комментировать его поступки.

Мотивом поступка девушки, как считает Андрей, является жажда наживы.

Чтобы как-то защититься от необоснованных нападок, певец сдал тест ДНК, который показал отрицательный результат. Так как особа продолжила клеветать, он подал на неё иск в суд.

По поводу своего развода с женой Андрей Григорьев-Апполонов сказал, что по-прежнему любит супругу, которая останется для него навсегда родным человеком.