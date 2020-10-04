Звезда сериала "Друзья" вместе с возлюбленным уже семь лет

Актриса Кортни Кокс уже семь лет состоит в отношениях с певцом Джонни Макдэйдом.

Фанаты Голливуда привыкли к недолговечности звездных союзов. Актриса Кортни Кокс пока не дает поклонникам поводов заговорить о разрыве с возлюбленным.

Отношения с вокалистом Джонни Макдэйдом вначале у звезды культового сериала складывались непросто. Пара перед свадьбой разрывала помолвку, однако взаимное притяжение влюбленных оказалось сильнее разногласий. Уже семь лет Кортни не перестает восхищаться своим бойфрендом.

"Он всегда тебя выслушает, неважно, что ты говоришь. В то время, как многим не нравится слушать других, Джонни всегда неравнодушен. Он превращает слова в поэзию, а мысли — в песни. У него нежное сердце, прекрасный ум и жесткое чувство юмора. И он неплох собой", — писала ранее актриса.

В седьмую годовщину отношений Кортни написала новый пост в своем микроблоге, который до слез растрогал подписчиков голливудской звезды.

"Семь лет назад в этот день я пошла на первое свидание с этим прекрасным человеком… И моя жизнь изменилась навсегда. Я люблю тебя, Джонни", — призналась Кокс.

Первый брак у девушки с актером Дэвидом Аркеттом продлился 14 лет. От этого союза у Кортни есть дочь Коко, которой сейчас 16 лет.