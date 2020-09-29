Вдове Энди Картрайта продлили арест на месяц

Вдове рэпера Энди Картрайта Марине Кохал продлили арест до 30 октября. Её обвиняют в убийстве мужа.

"Суд не усматривает основания для изменения меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, полагает, что иная мера пресечения не будет отвечать целям и задачам судопроизводства. Суд постановил продлить Кохал меру - срок содержания под стражей - на один месяц, до 30 октября", - сообщил судья Смольнинского районного суда Михаил Смирнов.