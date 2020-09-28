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На Дне Рождения у нашего Друга🥳🎁🎁💝❤️🥳 @maxgalkinru @nikolaibaskov 🐉🐲🀄️ #идадостман #максимгалкин #николайбасков #1976рулит #тридракона
В минувшие выходные юморист Максим Галкин побывал на закрытой вечеринке, где провёл время в компании звёзд шоу-бизнеса. Мероприятие было посвящено дню рождения его друга, сообщает радио "Комсомольская Правда".
Известный адвокат Ида Достман на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в компании с Максимом и Николаем Басковым.
"На дне рождения у нашего друга", — загадочно написала Ида Достман и назвала их трио "тремя драконами".
Подписчики сразу обратили внимание на то, как отливаются наряды звёзд. Баской был в скромном сером костюме, Достман в кожаной юбке и жёлтой блузке, а Галин в рваных джинсах и кроссовках.
"На дне рождения друга в таком шикарном зале так скромно все одеты…", "Как-то сапоги ноги сдавили", "Странный наряд!", "У Максима джинсы порвались", — написали поклонники в комментариях.
Пока неизвестно, почему Галкин пришёл на вечеринку один. Ранее Алла Пугачёва тоже появилась на светском мероприятии без сопровождения супруга.
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