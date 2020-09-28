Певица МакSим впервые появилась на публике после длительного затишья

Певица МакSим уже давно пропала с экранов и радаров. Поклонники звезды уже начали волноваться за её здоровье. Но недавно звезда порадовала своих фанатов, появившись на матче хоккейного клуба "Спартак".

Игроки и спортивные фанаты были так рады видеть 37-летнюю Марину Абросимову, что ради неё на стадионе включили песню "Знаешь ли ты". Присутствующие на матче зрители поддержали такую инициативу и подпевали популярной композиции.

Несмотря на слухи о болезни, МакSим выглядела хорошо. Её очень обрадовало внимание поклонников.

Ранее представитель звезды Маргарита Соколова заявляла, что МакSим мучают головные боли, поэтому ей нужно пройти курс лечения. Проблемы со здоровьем у певицы начались после ДТП, в которое певица попала в прошлом году. При этом Соколова уверила, что самочувствие певицы улучшилось, и она планирует вернуться на сцену.