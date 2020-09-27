Роуз Лесли и Кит Харингтон подтвердили информацию о том, что скоро у них появится ребёнок. Они сыграли роль Игритт и Джона Сноу в популярном сериале "Игра престолов".
Недавно пара перебралась в Лондон из Нью-Йорка. Теперь они живут в большом загородном доме.
"Как прекрасно, когда можно просто перебраться за город. Иметь возможность пожить в окружении зелени, птичьего пения, живых изгородей и прекрасных соседей — это настоящая привилегия", — отметила Лесли.
Недавно Кристина Асмус жаловалась на плохое самочувствие и потерю голоса из-за жёсткого рабочего графика.