Звёздная пара из "Игры престолов" ждёт ребёнка

Роуз Лесли и Кит Харингтон подтвердили информацию о том, что скоро у них появится ребёнок. Они сыграли роль Игритт и Джона Сноу в популярном сериале "Игра престолов".

Недавно пара перебралась в Лондон из Нью-Йорка. Теперь они живут в большом загородном доме.