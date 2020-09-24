Популярный певец и бывший солист группы "Руки вверх" признался своим поклонникам, о чем он мечтал с малых лет. Как оказалось, это были грезы о карьере, которые Сергей успешно сумел претворить в жизнь.
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С детства я мечтал стать артистом и уже в 14 лет создал группу "Вася"… Тогда я еще не догадывался, что свяжу с этим всю свою жизнь!🎤 Но я рад, что получилось все именно так! И что у меня такие классные слушатели!!🥰 Что скажете, сильно изменился?)) А кем вы мечтали стать в детстве? Расскажите в комментариях!⬇️ 📸@melik_sa
"С детства я мечтал стать артистом и уже в 14 лет создал группу "Вася"… Тогда я еще не догадывался, что свяжу с этим всю свою жизнь! Но я рад, что получилось все именно так! И что у меня такие классные слушатели! Что скажете, сильно изменился? А кем вы мечтали стать в детстве? Расскажите в комментариях!" — поинтересовался певец у своих фанатов в "Инстаграме".
Поклонники с жаром откликнулись на предложение пообщаться, написав в комментариях.
"Ой я в детстве по тебе плакала Серёжа, собирала везде твои фотки, журнал Сool ради тебя покупала, дома везде твои плакаты были", — пишут поклоннкии певца
"Сергей — вы моя молодость! Мы фанатели и до сих пор фанатеем от Вас!" — бушуют фанаты в аккаунте певца.
"В юности вы очень похожи на жену свою, вот что значит судьба", — делится кто-то своими мыслями.
Сравнив фото, можно увидеть, что за прошедшие десятилетия Сергей стал брутальнее.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.