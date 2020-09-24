Сергей Жуков сумел воплотить свою детскую мечту

Популярный певец и бывший солист группы "Руки вверх" признался своим поклонникам, о чем он мечтал с малых лет. Как оказалось, это были грезы о карьере, которые Сергей успешно сумел претворить в жизнь.

"С детства я мечтал стать артистом и уже в 14 лет создал группу "Вася"… Тогда я еще не догадывался, что свяжу с этим всю свою жизнь! Но я рад, что получилось все именно так! И что у меня такие классные слушатели! Что скажете, сильно изменился? А кем вы мечтали стать в детстве? Расскажите в комментариях!" — поинтересовался певец у своих фанатов в "Инстаграме".

Поклонники с жаром откликнулись на предложение пообщаться, написав в комментариях.

"Ой я в детстве по тебе плакала Серёжа, собирала везде твои фотки, журнал Сool ради тебя покупала, дома везде твои плакаты были", — пишут поклоннкии певца "Сергей — вы моя молодость! Мы фанатели и до сих пор фанатеем от Вас!" — бушуют фанаты в аккаунте певца. "В юности вы очень похожи на жену свою, вот что значит судьба", — делится кто-то своими мыслями.

Сравнив фото, можно увидеть, что за прошедшие десятилетия Сергей стал брутальнее.