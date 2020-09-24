Алекса выходит замуж за фитнес-тренера, которого увела из семьи

Посмотреть эту публикацию в Instagram And I said yes💍🤍 Публикация от ALEKSA_OFFICIAL (@aleksa___official)24 Сен 2020 в 12:56 PDT

31-летняя певица и участница "Фабрики звезд-4" Алекса на странице в Instagram поделилась со своими подписчиками новостью о скором замужестве. Её мужем станет 25-летний фитнес-тренер Вячеслав Дайчев. Недавно молодой человек сделал ей предложение.

"Я сказала "да", — написала она под снимком с обручальным кольцом.

Стоит напомнить, пара встречается несколько месяцев. О своих отношениях с Дайчевым Алекса сообщила в апреле. Певица стала публиковать посты, посвящённые своему возлюбленному:

"Мы очень счастливы и любим друг друга. Люблю, когда мы вместе мечтаем и строим планы на будущее, люблю, когда ты меня смешишь и при этом улыбаешься, а я улыбаюсь в ответ… Люблю, когда ты берешь меня за руку и сжимаешь крепко-крепко. Мы чувствуем друг друга на расстоянии. Порой стоит мне только подумать, как ты уже звонишь или пишешь сообщение. Порой я бываю жуткой занудой, ты никогда не встаешь в позу, наоборот, идешь мне навстречу, целуешь, обнимаешь и говоришь, как сильно любишь! Мы вместе, у нас впереди целая жизнь!"

Но не все пользователи разделили эту радость. Многие подписчики критикуют Алексу за то, что она разрушила семью. Из-за неё Дайчев ушёл от беременной жены Александры Сивковой. Недавно у неё родился сын.