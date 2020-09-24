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31-летняя певица и участница "Фабрики звезд-4" Алекса на странице в Instagram поделилась со своими подписчиками новостью о скором замужестве. Её мужем станет 25-летний фитнес-тренер Вячеслав Дайчев. Недавно молодой человек сделал ей предложение.
"Я сказала "да", — написала она под снимком с обручальным кольцом.
Стоит напомнить, пара встречается несколько месяцев. О своих отношениях с Дайчевым Алекса сообщила в апреле. Певица стала публиковать посты, посвящённые своему возлюбленному:
"Мы очень счастливы и любим друг друга. Люблю, когда мы вместе мечтаем и строим планы на будущее, люблю, когда ты меня смешишь и при этом улыбаешься, а я улыбаюсь в ответ… Люблю, когда ты берешь меня за руку и сжимаешь крепко-крепко. Мы чувствуем друг друга на расстоянии. Порой стоит мне только подумать, как ты уже звонишь или пишешь сообщение. Порой я бываю жуткой занудой, ты никогда не встаешь в позу, наоборот, идешь мне навстречу, целуешь, обнимаешь и говоришь, как сильно любишь! Мы вместе, у нас впереди целая жизнь!"
Но не все пользователи разделили эту радость. Многие подписчики критикуют Алексу за то, что она разрушила семью. Из-за неё Дайчев ушёл от беременной жены Александры Сивковой. Недавно у неё родился сын.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.