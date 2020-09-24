Мария Кожевникова призналась, что ей не хватает солнца

Актриса разместила позитивный пост в своем аккаунте в Instagram.

"Последние летние дни… Солнышко, побудь с нами подольше, нам так тебя не хватает!" — поделилась Мария.

На фото актриса отождествляет собой яркое и нежное лето — воздушная укладка, легкое платье, широкая, теплая улыбка.

Поклонники тут же откликнулись на этот пост, оценив удачный образ Марии и опубликовав свои размышления.

"Не люблю осень и зиму, я летняя, люблю лето, наслаждаюсь каждым днём. Ну почему оно такое короткое и скоротечное? Вчера ещё июнь был, а сегодня уже конец сентября", — делятся своими мыслями подписчики. "Ах, Маша! Какая же Вы всё-таки красивая женщина!" — не скупятся на комплименты пользователи Сети "Шикарное фото " — восхищается интернет-публика.

Будем надеяться, что теплая погода постоит подольше, а Мария еще порадует нас новыми фотографиями.