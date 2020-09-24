Актриса разместила позитивный пост в своем аккаунте в Instagram.
"Последние летние дни… Солнышко, побудь с нами подольше, нам так тебя не хватает!" — поделилась Мария.
На фото актриса отождествляет собой яркое и нежное лето — воздушная укладка, легкое платье, широкая, теплая улыбка.
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Последние летние дни... Солнышко побудь с нами подольше 🙏🏻 нам так тебя не хватает!
Поклонники тут же откликнулись на этот пост, оценив удачный образ Марии и опубликовав свои размышления.
"Не люблю осень и зиму, я летняя, люблю лето, наслаждаюсь каждым днём. Ну почему оно такое короткое и скоротечное? Вчера ещё июнь был, а сегодня уже конец сентября", — делятся своими мыслями подписчики.
"Ах, Маша! Какая же Вы всё-таки красивая женщина!" — не скупятся на комплименты пользователи Сети
"Шикарное фото " — восхищается интернет-публика.
Будем надеяться, что теплая погода постоит подольше, а Мария еще порадует нас новыми фотографиями.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.