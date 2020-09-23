Наталья Краснова вновь поразила подписчиков стройным телом

Наталья Краснова решила заручиться поддержкой своих подписчиков, чтобы войти в топ-100 журнала "Максим". Stand-up комик и бывшая учительница Наталья Краснова участвует в конкурсе журнала "Максим".

Девушка попросила о помощи своих подписчиков, чтобы те поддержали ее в голосовании. Для привлечения внимания зрителей она выбрала довольно смелое фото.

О том, как добиться идеальных форм, Наталья Краснова выразилась, как всегда, коротко, с юмором и емко: