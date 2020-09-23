Наталья Краснова решила заручиться поддержкой своих подписчиков, чтобы войти в топ-100 журнала "Максим". Stand-up комик и бывшая учительница Наталья Краснова участвует в конкурсе журнала "Максим".
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Есть только два способа сделать фигуру «песочные часы»: 1️⃣похудеть в области талии и 2️⃣отожрать жопу. Вы в курсе, какой вариант выбираю я😂👍🏻 Голосование за самую вот такую, как я на этом фото, женщину по версии журнала @maximmagazinerussia продолжается, поэтому оставлю-ка я ссыль в шапке профиля👆🏻
Девушка попросила о помощи своих подписчиков, чтобы те поддержали ее в голосовании. Для привлечения внимания зрителей она выбрала довольно смелое фото.
О том, как добиться идеальных форм, Наталья Краснова выразилась, как всегда, коротко, с юмором и емко:
"Есть только два способа сделать фигуру "песочные часы": похудеть в области талии и отожрать *опу. Вы в курсе, какой вариант выбираю я".
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.