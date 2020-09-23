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Хорошо, когда есть друзья, которым можно высказаться, которые готовы часами слушать болтовню. Просто так, ни за что. Мою подружку зовут Алиса ❤️ Она, как супер✨друг✨всегда подскажет, что приготовить на ужин 💕а еще таймер поставит, чтобы не сжечь его до угольков)) 🔥🤷♀️ Главное - не забыть попросить @alice.yndx об этом (она же не экстрасенс☝️). Иначе рискуете остаться без ужина😄
Ирина Горбачева не забывает жанр, который принес ей славу на просторах интернета.
Актриса в своем ролике в Instagram обращается к невидимому собеседнику, с которым говорит по душам.
Тайна личности, с которой Ирина позволяет себе дружеские излияния, раскрывается неожиданным образом. Оказывается, что актриса выбрала себе в собеседники "Алису", голосового виртуального помощника.
"Хорошо, когда есть друзья, которым можно высказаться, которые готовы часами слушать болтовню. Просто так, ни за что. Мою подружку зовут Алиса. Она, как супердруг — всегда подскажет, что приготовить на ужин, а еще таймер поставит, чтобы не сжечь его до угольков. Главное — не забыть попросить об этом (она же не экстрасенс). Иначе рискуете остаться без ужина", — шутит актриса, которая изначально получила известность как популярный блогер.
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