Актриса Ирина Горбачева возвращается к формату Instagram-скетча

Ирина Горбачева не забывает жанр, который принес ей славу на просторах интернета.

Актриса в своем ролике в Instagram обращается к невидимому собеседнику, с которым говорит по душам.

Тайна личности, с которой Ирина позволяет себе дружеские излияния, раскрывается неожиданным образом. Оказывается, что актриса выбрала себе в собеседники "Алису", голосового виртуального помощника.

"Хорошо, когда есть друзья, которым можно высказаться, которые готовы часами слушать болтовню. Просто так, ни за что. Мою подружку зовут Алиса. Она, как супердруг — всегда подскажет, что приготовить на ужин, а еще таймер поставит, чтобы не сжечь его до угольков. Главное — не забыть попросить об этом (она же не экстрасенс). Иначе рискуете остаться без ужина", — шутит актриса, которая изначально получила известность как популярный блогер.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что стало причиной развода актрисы с мужем.