Дочка Джоли передумала становиться мальчиком

К такому выводу пришли папарацци, запечатлевшие голливудскую актрису с дочкой во время шопинга.

Шайло впервые заметили в юбке. Девочка с самого раннего возраста требовала, чтобы ее называли мужским именем Джон. В СМИ публиковалась информация о том, что девочка проходит курс гормональной терапии по смене пола. Привыкшие видеть дочку самой красивой актерской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта в брюках, журналисты были немало удивлены новым образом девочки.

Тенденции, когда дети знаменитостей никак не могут определиться по поводу своего пола, повсеместны. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Шарлиз Терон одевает своего сына как девочку.