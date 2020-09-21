Татьяна Брухунова показала фото с прогулки с сыном

Посмотреть эту публикацию в Instagram Воскресные прогулки теперь такие. Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova) 20 Сен 2020 в 5:12 PDT

В семье 75-летнего Евгения Петросяна и его молодой супруги Татьяны Брухуновой родился ребёнок. Мальчика назвали Ваган.

На своей странице в Instagram молодая мама выложила фотографию, сделанную во время прогулки.

Пара в течение шести месяцев скрывала от общественности рождение малыша, который появился на свет ещё в марте этого года.

Когда информацию о рождении наследника придали огласке, Татьяна стала выкладывать фото с ребёнком.

"Вот так теперь выглядят воскресные прогулки", — подписала снимок Татьяна.

Подписчики Брухуновой отмечаются, что после рождения сына девушка буквально светится от счастья. Ранее Татьяна призналася, что Вага очень спокойный ребёнок. Во время прогулок они тихо лежит в коляске и не устраивает истерик.

Напомним, что внезапное объявление Петросяна и Брухуновой о появлении ребёнка произвело фурор в сети. Татьяна в течение года публиковала на своей странице в Instagram фотографии, на которых не было видно, что она беременна.

Ранее жена Петросяна опровергла слухи о суррогатном материнстве.