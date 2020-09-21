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Воскресные прогулки теперь такие.
В семье 75-летнего Евгения Петросяна и его молодой супруги Татьяны Брухуновой родился ребёнок. Мальчика назвали Ваган.
На своей странице в Instagram молодая мама выложила фотографию, сделанную во время прогулки.
Пара в течение шести месяцев скрывала от общественности рождение малыша, который появился на свет ещё в марте этого года.
Когда информацию о рождении наследника придали огласке, Татьяна стала выкладывать фото с ребёнком.
"Вот так теперь выглядят воскресные прогулки", — подписала снимок Татьяна.
Подписчики Брухуновой отмечаются, что после рождения сына девушка буквально светится от счастья. Ранее Татьяна призналася, что Вага очень спокойный ребёнок. Во время прогулок они тихо лежит в коляске и не устраивает истерик.
Напомним, что внезапное объявление Петросяна и Брухуновой о появлении ребёнка произвело фурор в сети. Татьяна в течение года публиковала на своей странице в Instagram фотографии, на которых не было видно, что она беременна.
Ранее жена Петросяна опровергла слухи о суррогатном материнстве.