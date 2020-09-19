Анита Цой рассказала, что собственная гражданская позиция подтолкнула её принять участие в съёмках клипа в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее певица приняла участие в съёмках клипа на песню "Любимую не отдают".

"Мое участие в записи песни и клипа "Любимую не отдают" — это моя добрая воля,​ это мой бескорыстный вклад в поддержку мирного урегулирования нынешних волнений на дружественной нам белорусской земле", — пояснила артистка.

"Русские, украинцы и белорусы — это один народ. При этом, я уверена, что белорусский народ сам разберется и определит свою судьбу", — добавила Цой.