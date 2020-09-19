Рита Дакота травмировалась во время отдыха в Турции

Певица Рита Дакота получила серьёзную травму во время отдыха в Турции. На курорт она отправилась со своим бойфрендом Фёдором Белогаем.

"Мы поехали плавать на кораблике. Нам тысячу раз сказали не трогать скалы. Я запомнила, что скалы трогать нельзя. Я была в ластах и маске. Маска запотела, я решила её почистить. Сняла маску и, чтобы удержаться на плаву, прислонилась попой к скалам. Там было миллион острых ракушек, они все впились в мою попу, и она теперь болит, горит и вся в волдырях", — рассказала артистка своим подписчикам.

В следующий раз Дакота собирается приехать в Турцию со своей дочерью.