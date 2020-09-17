Анастасия Шульженко сделала громкое заявление о том, что она не просто спала с мужем Королёвой, но и ждёт от него ребёнка. Девушка настолько поверила в свои слова, что согласилась сделать тест прямо в эфире одной из телепередач. А после того, как он оказался отрицательным, лишилась сознания прямо в студии.
"Просто получается, что я сознательно или бессознательно, я не знаю как так, оболгала человека. У меня сейчас отрицательный тест. Но я же делала тесты", — рассказала Шульженко после того, как пришла в себя.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.