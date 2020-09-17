Беременна или нет: Шульженко сделала тест после ночи с Тарзаном

Анастасия Шульженко сделала громкое заявление о том, что она не просто спала с мужем Королёвой, но и ждёт от него ребёнка. Девушка настолько поверила в свои слова, что согласилась сделать тест прямо в эфире одной из телепередач. А после того, как он оказался отрицательным, лишилась сознания прямо в студии.