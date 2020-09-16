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Состояние здоровья 66-летнего Бориса Моисеева резко ухудшилось

 
 
 
 
 
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Из Архива: #борисмоисеев // 2010 г.

Состояние здоровья 66-летнего Бориса Моисеева резко ухудшилось

Публикация от Борис Моисеев (@bmoiseevpro)17 Мар 2020 в 8:54 PDT

Самочувствие певца Бориса Моисеева резко ухудшилось.

Напомним, артист перенёс инсульт десять лет назад. У него парализована часть тела. На реабилитацию певца было потрачено много денег, сил и времени.

Но сейчас здоровье его снова ухудшилось. Он перестал узнавать близких людей, не может самостоятельно передвигаться.

Последние годы артист не жаловался на свою жизнь. Он ходил на концерты, общался со своими близкими. В интервью Борис Моиссев заявлял, что не собирается возвращаться на сцену.

Источники сообщили, что в настоящее время артист прикован к кровати, ему тяжело разговаривать, начались проблемы с памятью.

Также певцу нужна финансовая помощь. На одну пенсию ему не удаётся обеспечивать себе полноценный уход.

Ранее Борис Моисеев рассказал о своей жизни пенсионера.

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