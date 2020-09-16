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Из Архива: #борисмоисеев // 2010 г.
Самочувствие певца Бориса Моисеева резко ухудшилось.
Напомним, артист перенёс инсульт десять лет назад. У него парализована часть тела. На реабилитацию певца было потрачено много денег, сил и времени.
Но сейчас здоровье его снова ухудшилось. Он перестал узнавать близких людей, не может самостоятельно передвигаться.
Последние годы артист не жаловался на свою жизнь. Он ходил на концерты, общался со своими близкими. В интервью Борис Моиссев заявлял, что не собирается возвращаться на сцену.
Источники сообщили, что в настоящее время артист прикован к кровати, ему тяжело разговаривать, начались проблемы с памятью.
Также певцу нужна финансовая помощь. На одну пенсию ему не удаётся обеспечивать себе полноценный уход.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.