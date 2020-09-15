Очередной гостьей программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" стала телеведущая Кира Прошутинская, которая перенесла онкологическое заболевание.
В беседе о своём недуге она спросила Бориса Корчевникова, как он чувствовал себя во время борьбы с опухолью мозга.
"Было понимание того, что я очень слаб на самом деле, и ты только кажешься себе самым сильным", — ответил телеведущий своей коллеге.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.