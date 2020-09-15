Борис Корчевников рассказал о перенесённой опухоли мозга

Очередной гостьей программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" стала телеведущая Кира Прошутинская, которая перенесла онкологическое заболевание.

В беседе о своём недуге она спросила Бориса Корчевникова, как он чувствовал себя во время борьбы с опухолью мозга.