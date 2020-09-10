Известная певица Наталья Королёва уже много лет мечтает стать мамой во второй раз. Но у неё так и не получается осуществить мечту. Сначала скандал интимного характера привёл к выкидышу.
"И тут грянул этот стресс: весь мир рассматривал твои трещинки, которые для них не предназначались… Конечно, я попала в больницу, под капельницы, к психотерапевту. На этом фоне у меня произошел выкидыш. Было уже сердцебиение у ребенка. Был уже приличный срок. Я долго не могла и не хотела об этом говорить", — рассказала Королева.
А сейчас уже не подходящий для родов возраст. Остался лишь один выход для Натальи — суррогатное материнство. Однако против этого категорически выступает сын певицы, Архип.
"Я говорю: "Слушайте, пацаны, может, нам суррогатную маму привлечь, пока есть клетки, которые можно взять у меня", — рассказала звезда. — Архип сразу сказал: "Не надо, я не хочу". Хотя он одно время очень хотел. А Серега сказал: "Не знаю". Кажется, надо внуков ждать".
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