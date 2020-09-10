Как сын Королёвой повлиял на её жизнь

Известная певица Наталья Королёва уже много лет мечтает стать мамой во второй раз. Но у неё так и не получается осуществить мечту. Сначала скандал интимного характера привёл к выкидышу.

"И тут грянул этот стресс: весь мир рассматривал твои трещинки, которые для них не предназначались… Конечно, я попала в больницу, под капельницы, к психотерапевту. На этом фоне у меня произошел выкидыш. Было уже сердцебиение у ребенка. Был уже приличный срок. Я долго не могла и не хотела об этом говорить", — рассказала Королева.

А сейчас уже не подходящий для родов возраст. Остался лишь один выход для Натальи — суррогатное материнство. Однако против этого категорически выступает сын певицы, Архип.