Принц Гарри и Меган Маркл вернули долг Великобритании

Когда принц Гарри и Меган Маркл отреклись от королевской семьи с них потребовали вернуть 2,4 миллиона долларов, которые они потратили на ремонт в своём особняке.

Каждый месяц супруги выплачивали правительству по 18 тысяч фунтов стерлингов. Таким образом они бы возвращали долг в течение 11 лет, однако сделка с Netflix принесла молодоженам немалую сумму.