Когда принц Гарри и Меган Маркл отреклись от королевской семьи с них потребовали вернуть 2,4 миллиона долларов, которые они потратили на ремонт в своём особняке.
Каждый месяц супруги выплачивали правительству по 18 тысяч фунтов стерлингов. Таким образом они бы возвращали долг в течение 11 лет, однако сделка с Netflix принесла молодоженам немалую сумму.
"Это было неожиданно. Можно предположить, что такая скорая выплата связана со сделкой или же Меган и Гарри устали от критики своих финансов. Но если они думают, что это защитит их от внимания общественности и прессы, то они заблуждаются", — сообщил инсайдер изданию Daily Mail.
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