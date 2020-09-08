Дэвид Бекхэм и его жена Виктория посетили вечеринку в Лос-Анджелесе, где подхватили коронавирус.

"Виктория с семьей прилетели, чтобы поддержать его в Майами. Они посетили пару люксовых мероприятий, поскольку у Дэвида были рекламные обязанности. Там они пожимали руки, целовались с фанатами и различными членами клуба. Затем они улетели обратно в Лондон и были доставлены прямо в их особняк в Котсуолдсе", — сообщил инсайдер изданию The Sun.

"Сперва у Дэвида ухудшилось самочувствие, а затем у Виктории заболело горло. В то же время несколько человек из их команды, включая водителей, телохранителей и ассистентов, заболели — некоторые очень тяжело. Виктория действительно запаниковала и заставила всю семью жестко изолироваться более чем на две недели", — добавил источник.