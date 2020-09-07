Криминальный авторитет дал совет Михаилу Ефремову

Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.

Орский советует Ефремову уважать своих сокамерников, а также "не кичиться" своей популярностью. Также он предупредил актёра о возможных провокациях со стороны сотрудников исправительного учреждения.