Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.
Орский советует Ефремову уважать своих сокамерников, а также "не кичиться" своей популярностью. Также он предупредил актёра о возможных провокациях со стороны сотрудников исправительного учреждения.
"Для Ефремова срок — это шанс "отсохнуть" от водки и стать человеком", — утверждает Орский.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.