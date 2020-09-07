Актриса Меган Маркл всегда мечтала получить "Оскар", однако сейчас она приблизилась к своей мечте, заключив сделку с Netflix.
Об этом её близкая подруга сообщила изданию Mirror.
"Оскар" — все, чего она когда-либо хотела, — утверждает приятельница. По ее словам, Меган с детства репетировала свою благодарственную речь перед зеркалом. — Она даже практиковалась и готовилась к раздаче автографов после церемонии", — утверждает подруга актрисы.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.