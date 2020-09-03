Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Чиновникам в регионах поручили ликвидировать очереди учеников у школ
Латвия просит IIHF лишить Белоруссию права на чемпионат мира-2021
Антитела к COVID-19 сохраняются в организме четыре месяца
В Совете Федерации оценили идею о четырёхдневной рабочей неделе
Экологи обнаружили в водоемах канадской Арктики джинсовые волокна
Президент Таджикистана пойдёт на очередные выборы
Актриса Анна Снаткина показала фото дочери-первоклассницы
Тедеско признан лучшим тренером чемпионата России в августе
Новак вошёл в правительственную делегацию для поездки в Минск

Меган Маркл обвинили в подражании Кейт Миддлтон

Шоу-бизнес

Меган Маркл обвинили в подражании Кейт Миддлтон из-за похожей благотворительной акции: Меган, как и Кейт, несколько месяцев назад приехала помогать детям из дошкольного образовательного центра разбивать школьный сад. Она вполне охотно ковырялась в земле, не боясь запачкать рук.

Поклонники Кейт отреагировали бурно, отметив, что "нет, кажется, ничего, чтобы Маркл не повторяла за супругой принца Уильяма…".

"Кэтрин — классная и искренняя, а Меган всё делает исключительно для саморекламы!" — заметил в комментариях один из поклонников.

Последние материалы
Туристический сезон в Турции планируют продлить до декабря
Роналду, Месси и Неймар вошли в топ-10 богатейших знаменитостей
От "хайли лайкли" к "зер варшайнлих": на Западе заговорили о "тотальном бойкоте" России
В Индии обнаружили надпись, сделанную 1200 лет назад
Телеведущая Лера Кудрявцева навестила маму после инсульта
Чиновникам в регионах поручили ликвидировать очереди учеников у школ
Латвия просит IIHF лишить Белоруссию права на чемпионат мира-2021
Меган Маркл обвинили в подражании Кейт Миддлтон
Актриса Агата Муцениеце призналась: развод с Прилучным - к лучшему
Антитела к COVID-19 сохраняются в организме четыре месяца
Популярное
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова в прозрачном купальнике поразила фанатов своей фигурой

Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.

Ирина Салтыкова в прозрачном купальнике поразила фанатов своей фигурой
Дональд Туск рассказал, какой сценарий реализует Россия в Белоруссии
Новости Белоруссии
Дональд Туск рассказал, какой сценарий реализует Россия в Белоруссии
Личность в культуре
Валентин Гафт отметит 85-летний юбилей в кругу семьи
Новости Белоруссии
Эксперты: Белоруссия станет Крымом или Южной Осетией
Любовь Степушова США начали разыгрывать "религиозную карту" в Белоруссии Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко при﻿знался в авторитаризме и захотел перемен Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как нам стать отличниками производительности труда Усам Оздемиров
Комментарии
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
От "хайли лайкли" к "зер варшайнлих": на Западе заговорили о "тотальном бойкоте" России
Соцопрос: "Белоруссию присоединить, Батьке выдать автомат"
США начали разыгрывать "религиозную карту" в Белоруссии
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Дональд Туск рассказал, какой сценарий реализует Россия в Белоруссии
7-летний принц Джордж приобщается к "традиционному спорту"
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Дональд Туск рассказал, какой сценарий реализует Россия в Белоруссии
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Дональд Туск рассказал, какой сценарий реализует Россия в Белоруссии
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Чем отравили Алексея Навального, по мнению немецких специалистов
Чего добились страны СССР за годы независимости
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
США начали разыгрывать "религиозную карту" в Белоруссии
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников