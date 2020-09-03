Меган Маркл обвинили в подражании Кейт Миддлтон

Меган Маркл обвинили в подражании Кейт Миддлтон из-за похожей благотворительной акции: Меган, как и Кейт, несколько месяцев назад приехала помогать детям из дошкольного образовательного центра разбивать школьный сад. Она вполне охотно ковырялась в земле, не боясь запачкать рук.

Поклонники Кейт отреагировали бурно, отметив, что "нет, кажется, ничего, чтобы Маркл не повторяла за супругой принца Уильяма…".