Актриса Агата Муцениеце поделилась эмоциями и рассказала, что ей всё ещё трудно говорить о разводе с Павлом Прилучным, но она потихоньку адаптируется к переменам в своей жизни.

"Насчет Паши ничего не хочу говорить. 2020-й год сорвал короны с людей. Хорошо, что это произошло сейчас, а не тогда, когда мне было бы 70 лет, и я бы узнала, что меня всю жизнь обманывали. Я благодарна Паше за наши годы. Но в этом браке я стала какой-то неуверенной, зажатой", — поделилась артистка.