Актриса Елена Яковлева рассказала, как пережила карантин и самоизоляцию. По признанию Елены, ее охватила апатия, и она не могла заставить себя сделать что-то полезное.
"Моя жизнь была распланирована: какие-то поездки, съёмки… Но всё это рухнуло. Я разорвала график и потом мне стало легко. Поняла, что через какое-то время нужно будет заново начать жить", — призналась актриса в интервью программе "Кино в деталях".
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.