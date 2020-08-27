83-летняя актриса Светлана Немоляева хочет скорее вернуться к съемкам

Актриса Светлана Немоляева и Александр Лазарев поженились в марте 1960-го и прожили вместе 51 год, и сейчас актриса рассказала о том, как складывается ее жизнь без любимого мужа.

По словам 83-летней Светланы, карантин нарушил ход обычной жизни, "театр не работает, съемки отодвинулись, и фестивали, на которые я всегда с удовольствием со своей внучкой езжу, тоже не состоятся". Вместо этого актриса проводит все время на даче в Абрамцево с семьей и с нетерпением ждет, когда можно будет вернуться к работе, "пока силы есть".