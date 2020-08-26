Холли Берри хочет отсудить ребёнка у бывшего мужа без адвоката

Холли Берри поддалась тенденции и решила по примеру Анджелины Джоли отобрать сына у бывшего мужа. Несмотря на то, что их бракоразводный процесс с бывшим мужем Оливье Мартинесом еще не завершен, опека над сыном Масео была устно провозглашена совместной.

Однако сейчас актриса решила оформить все через суд. Что интересно, она отказалась от услуг юристов и приняла решение защищать свои интересы самостоятельно.