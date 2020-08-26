Пэрис Хилтон решилась завести ребенка

Пэрис Хилтон, несмотря на то, что всегда прямо заявляла о своем намерении иметь детей, довольно долгое время откладывала исполнение этого желания. Сейчас 39-летняя звезда решилась.

По ее словам, в этом ей поможет ее же замороженная яйцеклетка: на эту процедуру ее уговорила Ким Кардашьян. Теперь, даже если со здоровьем Пэрис возникнут проблемы, она все равно сможет родить детей.