Пэрис Хилтон, несмотря на то, что всегда прямо заявляла о своем намерении иметь детей, довольно долгое время откладывала исполнение этого желания. Сейчас 39-летняя звезда решилась.
По ее словам, в этом ей поможет ее же замороженная яйцеклетка: на эту процедуру ее уговорила Ким Кардашьян. Теперь, даже если со здоровьем Пэрис возникнут проблемы, она все равно сможет родить детей.
"Она представила меня своему проверенному доктору. И объяснила, что с ее точки зрения это стоит сделать каждой женщине — чтобы обрести контроль над ситуацией с рождением детей", — рассказала Пэрис в интервью Sunday Times.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.