Актриса Юлия Снегирь поделилась своим опытом материнства.

"Я очень повзрослела… До его рождения не понимала, что меня ждет. Мне говорили то же, что и всем беременным: отсыпайся, отдыхай, потом это время закончится. Но мне ужасно хотелось деятельности: "Чем заняться?!" Когда Федя родился, вопросы исчезли", — рассказывает она.