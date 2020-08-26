Актриса Юлия Снегирь поделилась своим опытом материнства.
"Я очень повзрослела… До его рождения не понимала, что меня ждет. Мне говорили то же, что и всем беременным: отсыпайся, отдыхай, потом это время закончится. Но мне ужасно хотелось деятельности: "Чем заняться?!" Когда Федя родился, вопросы исчезли", — рассказывает она.
Также она рассказала, что она "курица", которая окружает ребенка постоянной заботой, даже слишком, по ее признанию.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.