Берлинский кинофестиваль станет "гендерно чувствительным"

Оргкомитет Берлинского международного кинофестиваля объявил, что впредь из номинаций исчезнут актерские награды "лучший актер" и "актриса".

"Мы считаем, что отсутствие разделения наград в актерской области по гендерному признаку является сигналом для более чувствительного к гендерной проблематике понимания в киноиндустрии, — заявили директора фестиваля Мариетт Риссенбек и Карло Чатриан. — В то время как ранее награды "Серебряный медведь” вручались отдельно актерам и актрисам, что характерно для церемоний вручения наград в сфере развлечений, теперь эти категории будут объединены и будут отмечаться как "лучшая ведущая роль" и "лучшая второстепенная роль".”

.@berlinale's acting prizes have been awarded since 1956. Now they're going gender neutral: https://t.co/OCqyvGzJLZ “Not separating the awards in the acting field according to gender comprises a signal for a more gender-sensitive awareness in the film industry." pic.twitter.com/hKSXzvdwtX — IndieWire (@IndieWire) August 24, 2020

Еще одно крупное изменение, ожидающее фестиваль, заключается в том, что премия Альфреда Бауэра "Серебряный медведь" будет заменена премией жюри "Серебряный медведь".

Как сообщили организаторы мероприятия,