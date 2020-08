Берлинский кинофестиваль станет "гендерно чувствительным"

Оргкомитет Берлинского международного кинофестиваля объявил, что впредь из номинаций исчезнут актерские награды "лучший актер" и "актриса".

.@berlinale's acting prizes have been awarded since 1956. Now they're going gender neutral:

"Not separating the awards in the acting field according to gender comprises a signal for a more gender-sensitive awareness in the film industry."