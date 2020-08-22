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Дочь Михаила Ефремова оценила увольнение Эльмана Пашаева

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Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария сразу невзлюбила адвоката своего отца, поэтому не скрывала радости, когда отец решил уволить Эльмана Пашаева.

"Ну, наконец-то, Господи", - написала она в социальных сетях.

Ранее она уже называла Пашаева "гомофобной отрыжкой" и утверждала, что он плохо влияет на отца.

Напомним, на последнем судебном заседании Ефремов заявил, что хочет отказаться от услуг Эльмана Пашаева, чтобы найти правозащитника "посильнее".

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