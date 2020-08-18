Соседов назвал причину конфликта между Пугачевой и Легкоступовой

В Сети ходят слухи о том, что Валентина Легкоступова и Алла Пугачева сильно конфликтовали.

Примадонну даже обвиняют в крахе карьеры Легкоступовой. Однако до сих пор причина разногласий двух певиц не была названа. Её решился озвучить музыкальный критик Сергей Соседов.

По его словам, отношения артисток сильно испортились в конце 80-х из-за песни Раймонда Паулса.