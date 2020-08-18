В Сети ходят слухи о том, что Валентина Легкоступова и Алла Пугачева сильно конфликтовали.
Примадонну даже обвиняют в крахе карьеры Легкоступовой. Однако до сих пор причина разногласий двух певиц не была названа. Её решился озвучить музыкальный критик Сергей Соседов.
По его словам, отношения артисток сильно испортились в конце 80-х из-за песни Раймонда Паулса.
"Дело в том, что Паулс подарил Легкоступовой песню "Двое (Старый друг)". Изначально она была написана для Аллы Пугачевой, но та сказала, что споет ее позже. У нее были такая манера — придерживать песни. Мол, когда-нибудь спою", — пояснил Соседов.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.