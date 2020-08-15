"Коммунисты России" попросили не пускать в страну Елену Малышеву

Известная телеведущая и врач Елена Малышева сейчас находится в США в гостях у сына.

Недавно она пожаловалась, что не сможет прилететь в Россию к началу съемок нового сезона своей передачи из-за отмены рейсов. Ранее Малышева вылетела в Нью-Йорк одним из первых рейсов после открытия границ.

Это возмутило руководителя партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина, который призвал власти не пускать Малышеву обратно в страну.