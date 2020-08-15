Известная телеведущая и врач Елена Малышева сейчас находится в США в гостях у сына.
Недавно она пожаловалась, что не сможет прилететь в Россию к началу съемок нового сезона своей передачи из-за отмены рейсов. Ранее Малышева вылетела в Нью-Йорк одним из первых рейсов после открытия границ.
Это возмутило руководителя партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина, который призвал власти не пускать Малышеву обратно в страну.
"Малышева на все и на всех наплевала и поехала, поскольку в душе она давно уже американка и все свои огромные деньги она держит в долларах в Америке. Теперь она жалуется, что назад не улететь и пытается пробраться в Россию через третьи страны. Но ясно, что она может всех нас перезаразить американским вариантом коронавируса. Поэтому пускать ее назад лучше не надо, она с собой привезёт вторую волну COVID", — пояснил политик.
США открывают "Четвертый Казахстанский фронт", России опять нечего этому противопоставить.