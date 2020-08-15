На выписку пациентов после перенесенного инсульта влияет множество факторов. Пациенты, которые нормально себя чувствуют, могут быть выписаны через несколько дней.
Об этом рассказал сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили.
"Все зависит от исходного состояния пациента, от исходной тяжести. Это оценивается докторами при поступлении, насколько тяжелое исходное положение", — отметил медик.
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