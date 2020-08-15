Врач оценил быструю выписку Михаила Ефремова из больницы

На выписку пациентов после перенесенного инсульта влияет множество факторов. Пациенты, которые нормально себя чувствуют, могут быть выписаны через несколько дней.

Об этом рассказал сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили.