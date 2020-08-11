Народный артист России Александр Ширвиндт попал в дорожно-транспортное происшествие в городе Валдае Новгородской области

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное УМВД.

"В настоящее время выясняются причины и обстоятельства совершения ДТП, устанавливается виновник. За рулем Mitsubishi L200 был мужчина 1934 года рождения. Пострадавшая — пассажир автомашины Renault Sandero была госпитализирована с травмами в Валдайскую ЦРБ", — сообщили в управлении.

"Я жив, здоров. Сцепились две машины на перекрестке. Обычное дело автомобилистов", — рассказал сам Ширвиндт.