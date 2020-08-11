Народный артист России Александр Ширвиндт попал в дорожно-транспортное происшествие в городе Валдае Новгородской области
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное УМВД.
"В настоящее время выясняются причины и обстоятельства совершения ДТП, устанавливается виновник. За рулем Mitsubishi L200 был мужчина 1934 года рождения. Пострадавшая — пассажир автомашины Renault Sandero была госпитализирована с травмами в Валдайскую ЦРБ", — сообщили в управлении.
"Я жив, здоров. Сцепились две машины на перекрестке. Обычное дело автомобилистов", — рассказал сам Ширвиндт.
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