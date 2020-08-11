Рэпер Джиган отправился со своей супругой Опасной Самойловой и детьми на отдых в Турцию.
Примечательно, что музыкант говорил об отказе от вредных привычек после своего загула, который чуть не поставил крест на его браке с женой.
Однако рэпер продолжает пить на курорте. Об этом сообщила "Экспресс газета" со ссылкой на очевидцев.
Другие отдыхающие рассказали изданию, что видели Джигана, пьющего крепкие алкогольные напитки у барной стойки.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.