Ранее актёр Михаил Ефремов прибыл в Пресненский суд Москвы. Приставам пришлось тащить его под руки в зал заседаний. Позже артисту вызвали "скорую", поскольку его состояние ухудшилось.
Врачи приняли решение о госпитализации актёра. Его вынесли из зала суда и поместили в машину скорой помощи.
Ранее домой к Михаилу Ефремову уже приезжали медики, однако он отказался от госпитализации.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.