Ефремова госпитализировали из здания суда

Ранее актёр Михаил Ефремов прибыл в Пресненский суд Москвы. Приставам пришлось тащить его под руки в зал заседаний. Позже артисту вызвали "скорую", поскольку его состояние ухудшилось.

Врачи приняли решение о госпитализации актёра. Его вынесли из зала суда и поместили в машину скорой помощи.

Ранее домой к Михаилу Ефремову уже приезжали медики, однако он отказался от госпитализации.