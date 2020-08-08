Лоза усомнился, что Утяшева сможет прожить на 50 тысяч рублей в месяц

Ранее гимнастка Ляйсан Утяшева заявила, что сможет прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Но ей не поверил известный певец Юрий Лоза.

По его мнению, спортсменка может вообще не работать, поскольку её сможет содержать супруг — Павел Воля.

Также Лоза усомнился в том, что Утяшева привыкла обходиться скромными суммами, поскольку она зарабатывает миллион рублей ежемесячно на своих шоу и рекламе.