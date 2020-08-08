Бузова и Дава отметили годовщину отдыхом в Сочи

Певица и телеведущая Ольга Бузова и ее возлюбленный Давид Манукян отпраздновали первую годовщину своих отношений роскошным отдыхом в Сочи. Пара поселилась в шикарном отеле на Красной поляне, а вечером отужинала в ресторане, пишет 7days.ru.

В такой важный день Дава порадовал Ольгу украшениями от Cartier — браслетом с бриллиантами, сережками и кулоном на цепочке. Певица в ответ подарила любимому браслет с символом бесконечности, который пара уже давно считает "своим знаком".