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Анохина ждет результата теста на "ковид"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая супруга российского рэпера Гуфа отложила все съёмки и жалуется на плохое самочувствие.

Врачи предположили, что Айза Анохина могла заразиться коронавирусной инфекцией и сделала соответствующий тест.

"Сдала анализ, жду результат", — сообщила Анохина в социальных сетях.

Девушка признаётся, что устала от происходящих событий и после лечения планирует уехать отдыхать к океану.

"В тишину, подальше от всего этого безумия", — заявила звезда.

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