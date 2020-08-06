Бывшая супруга российского рэпера Гуфа отложила все съёмки и жалуется на плохое самочувствие.
Врачи предположили, что Айза Анохина могла заразиться коронавирусной инфекцией и сделала соответствующий тест.
"Сдала анализ, жду результат", — сообщила Анохина в социальных сетях.
Девушка признаётся, что устала от происходящих событий и после лечения планирует уехать отдыхать к океану.
"В тишину, подальше от всего этого безумия", — заявила звезда.
Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток - 2", не намерен "поставляться под санкции" ради газопровода "Северный поток-2".