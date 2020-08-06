Анохина ждет результата теста на "ковид"

Бывшая супруга российского рэпера Гуфа отложила все съёмки и жалуется на плохое самочувствие.

Врачи предположили, что Айза Анохина могла заразиться коронавирусной инфекцией и сделала соответствующий тест.

"Сдала анализ, жду результат", — сообщила Анохина в социальных сетях.

Девушка признаётся, что устала от происходящих событий и после лечения планирует уехать отдыхать к океану.